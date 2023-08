Wéi am 112 ze liesen ass, ass dat Ganzt um kuerz virun hallwer 5 e Méindeg de Mëtteg an der Rue de Trèves geschitt.

Hei soll en Automobilist d'Kontroll iwwert säi Won verluer hunn an ass net wäit vum Policebüro an e Bam gerannt. Wéi et heescht, koum de Fuerer blesséiert an d'Spidol.

© Domingos Oliveira / RTL

An der Rue de la Gaichel zu Äischen krute sech kuerz no hallwer 4 en Auto an e Motocyclist ze paken. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.