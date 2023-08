Fir d'Wale vum 8. Oktober huet d'KPL um Méindeg d'Lëscht vun de Kandidate fir de Süden deponéiert.

Hei d'Lëscht fir de Bezierk Süden:

Ali RUCKERT (68), Journalist, President vun der KPL, Chefredakter vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek

Dzenana ADROVIC (27), Léierbouf

Christophe BARTZ (37), Lageraarbechter an engem Garagebetrib

Irène BIGLER-RUCKERT (67), Educatrice an der Pensioun, Presidentin vun der Union des Femmes, Member vum Nationale Fraerot

Samantha BINNA (36), Gemengenemployé

Manuel CASANOVA SILVA (63), Bauaarbechter an der Pensioun, fréiere President vun der Personalvertriedung an engem grousse Baubetrib



Joelle FUCHS (49), Hausfra, Member vum Exekutivcomité an d'Union des Femmes

Johny GUDENBURG (62), Geschäftsmann an der Pensioun

Armand HUMBERT (54), Gemengenemployé

David MAHNEN (33), Landschaftsgäertner an enger Gemeng

Jérôme MARX (35), Gäertner an enger Gemeng

Claudine MUNO (51), Geschäftsfra

Jessica NUNES LOBO (51), Animatrice a Sängerin

Edmond PEIFFER (76), Gemengerot zu Rëmeleng

Maria PEREIRA ARANJO de CARVALHO (59), Hausfra

Carlo RAACH (75), Buschauffer an der Pensioun, fréiere President vun der Personalvertriedung vum TICE

Esada RAMDEDOVIC (59), Verkeeferin an der Pensioun

Esther REULAND (48), Employé an enger Verwaltung

Gilles REULAND (37), Gastronom

André ROMERSA (73), Pensionéierten

Nicole SCHWEICH (57), Aide-soignante, Member vum Exekutivcomité vun der Union des Femmes

Liette THEKES (67), Gemengenemployé an der Pensioun, fréier Personalvertriederin vun der Gemeng Déifferdeng, Vizepresidentin vun der Sektioun Déifferdeng vum OGBL

Edoardo TIBERI (53), Affekot, President vun der Sektioun Déifferdeng vun der KPL a President vum Lëtzebuerger Rentner- an Invalideverband