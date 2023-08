Wéi um Site vu Creos ze liesen ass, war um Dënschdeg tëscht 3:21 a 5:24 Auer ëmmer nees de Stroum fort a verschiddenen Uertschaften.

Betraff ware Réiden, Rammerech an Ell, wou de Stroum eng éischte Kéier um 3:21 Auer ausgefall ass. No ronn 7 Minutten, war de Problem nees behuewen... awer net fir laang, well géint 4.10 Auer war en dunn nach emol fort, an du fir net manner wéi 73 Minutten.

Géint 5:24 Auer soll de Stroum dunn nees do gewiescht sinn, heescht et um Site vun der Creos.