Wéi de CGDIS mellt, gouf et en Dënschdeg am Laf vum Dag zwee Accidenter mat Motorrieder.

Kuerz viru Mëtteg war en Dënschdeg um CR145 tëscht Beyren a Fluessweiler ee Motocyclist gefall. Hei gouf eng Persoun blesséiert.

Kuerz viru 14 Auer gouf et eng weider Chute vun engem Motorradsfuerer. Dës Kéier op der N12 tëscht Eschduerf an dem Heischtergronn. Dem CGDIS no gouf et och hei ee Blesséierten.