Och wann de Kommissariat op der Gare an der Nuecht vum 11. op den 12. August zou war, goufen d'Policemissiounen am Garer Quartier zu all Moment assuréiert.

An zwar vum Haaptkommissariat um Verluerekascht. Dat äntwert de Policeminister Kox en Donneschdeg de Moien op eng dréngend parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Mosar a Gloden. De Policekommissariat op der Garer Plaz wier just eng Dependance vum grousse Kommissariat aus der Regioun Haaptstad. De Minister ënnersträicht och, datt d'Responsabel vun der Police den alldeegleche Fonctionnement vun den Unitéiten organiséiert. Datt Kommissariater ausser Rei mussen zou bleiwen, dat kéim och vir, sou de Minister weider. Zum Beispill wann Effektiver musse fir en Evenement zesummegezu ginn. Den Henri Kox widderhëlt, datt dës Regierung zanter 2019 d'Rekrutement bei der Police verstäerkt hätt an a sengen Ae misst déi nächst Regierung dat och weider maachen. Op déi spezifesch Beamten, déi sech krank gemellt hunn oder hir Waffe ofginn hunn, geet de Minister net an. Links PDF: Parlamentaresch Drénglechkeetsfro un de Policeminister