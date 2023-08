Dat gëllt fir d'Eurozon wéi fir Lëtzebuerg. Betraff sinn d'Zerwisser, d'Industrie an d'Constructioun.

Notamment um Lëtzebuerger Bau wier d'Moral aktuell um Déifpunkt, méi wéi an aneren europäesche Länner. Am Juli hunn en Drëttel vun den Entreprisen am genannte Beräich sech iwwer ze wéineg Demande beklot.

D'Hausse vum Chômage am Grand-Duché géing sech confirméieren, och hei dréit d'Constructioun hiren Deel dozou bäi.

De Statec bleift bei de Previsiounen a punkto Inflatioun vun an der Moyenne 3,9% dëst Joer a vun 2,5% d'nächst Joer.

Déi nächst Indextranche kéint nach elo dëse Mount oder am September declenchéiert ginn.

Déi nächst annoncéiert sech dann den aktuelle Previsiounen no fir d'drëtt Trimester d'nächst Joer, sou nach de Statec.