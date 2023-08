Wéi aus dem 112-Bulletin ervirgeet, koum et e Mëttwoch den Owend zu zwee Accidenter mat am Ganze 5 blesséierte Persounen.

Zu Diddeleng op der Gymnich-Plaz ass e Mëttwoch géint 17.30 Auer een Auto an e Motto gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng a Beetebuerg.

Géint 18.30 Auer mellt de CGDIS nach e gréissert Accident zu Fréiseng an der Rue Robert Schumann. 3 Autoe sinn do aneneegerannt an 4 Leit goufe blesséiert. D'Pompjeeë vun Uespelt a Fréiseng waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanciere vu Beetebuerg, Diddeleng an Esch.