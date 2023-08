D'Gewerkschaft nennt den Detail awer net, wou genee de Schong dréckt a wat bei der interner Enquête eraus koum.

"D'Resultater vun enger interner Enquête iwwert de Schaffklima bei der Post si katastrophal a fuerderen urgent Mesuren". Dat schreift de Post-Syndikat a senger rezenter Newsletter.

Wéi et do heescht, misst d'Postdirektioun direkt Mesuren nennen, déi op d'Suerge vun de Leit aginn, déi bei der Post schaffen. D'Post-Salariéen dierften och net ënner Drock gesat ginn, wéi dat bei individuellen Gespréicher mat Virgesetzten de Fall gewiescht wier, mee villméi empathesch nogelauschtert kréien.

Den zoustännegen Wirtschaftsminister liwwert eng Deel-Äentwert a seet, datt an der interner Enquête 63% vun de gefroten Post-Employéen soten, datt si zefridden op hirer Plaz wieren. 69% sote sech houfreg, fir d'Entreprise ze schaffen.

Den Taux weist also keng Unanimitéit an der Qualifikatioun vum Schaffklima bei der Post, sou datt d'Enquête och am Verwaltungsrot diskutéiert gouf - wéi de Franz Fayot seet, géif zesummen mat de Personalvertrieder en Aktiounsplang ausgeschafft ginn, fir op Probleemer anzewierken - alt nees gëtt net preziséiert, wat dat genee ass.

D'Prezisiounen zum Aarbechtsklima bei der Post hat den DP-Deputéierten Gusty Graas an enger parlamentaresch Fro gestallt.