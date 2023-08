Zanter wéini et net méi doheem ass, respektiv wou et fir d'lescht gesi gouf, oder vu wou et ass, deelt d'Police net mat.

Wann een d'Meedche gesinn huet, oder weess wou et sech ophält, soll ee sech bei der Police Museldall mellen. Tel.: (+352) 244701000 oder E-Mail: Police.MUSELDALL@police.etat.lu.