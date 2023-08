Viru ronn enger Woch waren an der Géigend vun der Spillplaz mam Pirateschëff Leit, déi sech kannt hunn, unenee geroden.

Onbedeelegt Persoune sinn dunn awer dotëscht gaangen an hu probéiert, d'Situatioun ze berouegen. Well d'Police de genaue Verlaf vun der Situatioun wëll opklären, sicht een no Zeien, mä haaptsächlech no deene Persounen, déi beim Sträit agegraff hunn. Dës solle sech bei der Stater Police um (+352) 244 40 1000 respektiv per Mail op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu mellen.