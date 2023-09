E Samschdeg souze Vertrieder vun de Gewerkschaften an der Direktioun beieneen. Am Owend war et d'Nouvelle, datt een Accord fonnt gouf.

D'Personal bei der Cargolux hat en Donneschdeg gestreikt. Der Pilotenassociatioun APL no blouf déi komplett Flott vu 26 Fligeren um Buedem. De grousse Knackpunkt bei den Diskussioune waren d’Lounerhéijungen. D’Cargolux-Direktioun hat eng Hausse vu 5 Prozent iwwer 5 Joer schrëftlech confirméiert. D’Gewerkschafte bloufen awer bei enger Fuerderung vu 6 Prozent iwwer 4 Joer. An engem Communiqué gouf e Samschdeg den Owend du matgedeelt, datt ee Accord fonnt gouf. D'Direktioun konnt sech zesumme mat de Gewerkschaften LCGB an OGBL op eng Lounerhéijung vu 5,5 Prozent iwwer 4 Joer eenegen, méi genee vum 1. September 2023 bis den 31. August 2027. D'Échelle salariale vum technesche Personal wäert adaptéiert ginn an och bei der Méiglechkeet, vun Doheem ze schaffen, wäerten et Ännerunge ginn. Mat der Eenegung geet de Streik op en Enn an d'Employéen vun der Cargolux wäerten hir Aarbecht nees ophuelen.