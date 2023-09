An der Nuecht op en Dënschdeg gouf en Abroch an en Appartementshaus um Boulevard de la Pétrusse gemellt.

Déi Persoun hat 2 Dieren opgebrach a Géigestänn matgoe gelooss, ier se vun den Awunner iwwerrascht a vun der Police festgeholl gouf. No Enquête gouf de Verdächtege mat engem weideren Abroch an en Haus an an een Auto a Verbindung bruecht. De Mann huet Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.