Invité vun der Redaktioun (9. Mäerz)Paulette Lenert, LSAP-Deputéiert

Wéinst dem Iran-Krich si Leit rapatriéiert ginn an d’Präisser un der Pompel si geklommen. Wéi ass d’Reaktioun vun der Regierung bis elo ze bewäerten an op wat soll ee sech astellen? Dat froe mir d’LSAP-Députéiert Paulette Lenert, déi als Regierungsmember wärend der Covid-Pandemie an der russescher Invasioun vun der Ukrain Krise kennt. Mat hir schwätze mer awer och iwwert den Entworf vun engem neien LSAP-Grondsazprogramm, iwwert deen hir Partei e Samschdeg ofstëmme soll.
