D’Sozial Medien hunn een direkten Impakt op d’Liewen an d’Wuelbefanne vun de Jonken zu Lëtzebuerg. Dat constatéiert den nationale Rapport iwwer d’Situatioun vun der Jugend zu Lëtzebuerg iwwer déi lescht fënnef Joer, deen e Méindeg vum Educatiounsminister Claude Meisch presentéiert ginn ass. De Minister ënnersträicht, datt et deemno déi richteg Pist wier, fir de Gebrauch vum Smartphone an de Schoulen ze limitéieren a verstäerkt op analog Aktivitéiten ze setzen. De Claude Meisch huet och confirméiert, datt d’Regierung ee Social-Media-Verbuet fir Jonker ënnerstëtzt an hir Verantwortung géif iwwerhuelen, wann ee sech op EU-Niveau op dem Sujet net séier genuch géif eens ginn.
De Rapport stellt fest, datt déi Jonk méi Ängschten hunn. Dat allgemengt Wuelbefanne geet domat erof: Ëmmer méi Jonker ginn un, sech manner gutt ze fillen a sech och méi Suergen ëm déi geopolitesch Situatioun an d’Gesellschaft am allgemengen ze maachen. Dofir géif och de Besoin fir méi sozial Offline-Interaktiounen eropgoen.
All fënnef Joer gëtt ee Rapport iwwer d’Situatioun vun der Jugend gemaach. Et ass déi véierte Kéier, datt d’Uni Lëtzebuerg am Optrag vum Bildungsministère esou eng Analys mécht.