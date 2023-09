Dat sinn der ronn 15.000 méi wéi zejoert. Am Verglach mat 1981 ass d’Populatioun deemno ëm 81 Prozent gewuess.

Dës Zuele liwwert den nationale Statistiksbüro Statec.

Proportional ginn et an Tëscht liicht méi Männer hei am Land, wéi Fraen, wat an der Haaptsaach doru läit, dass ënnert de Leit, déi aus dem Ausland heihi kommen, méi Männer sinn.

An Tëscht hu gutt 47 Prozent vun der Populatioun en auslännesche Pass.

Op déi ganz Bevëlkerung gekuckt ginn et ëmmer manner Kanner a Jugendlecher, dofir awer méi Erwuessener tëscht 40 a 64 Joer, genee wéi Leit mat 80 Joer oder méi.