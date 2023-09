Fir den Oktober goufen 87 vun 101 Demanden op Chômage partiel accordéiert. Deemno kéinte maximal ronn 8.500 Salariéen betraff sinn.

Dat sinn der méi wéi 1.000 manner wéi am September.

Wéi d'Zuele vum Konjunkturcomité weisen, gräifen dacks vill manner Betriber effektiv op d'Kuerzaarbecht zeréck, wéi der dat de Mount virdrun ugefrot haten. Konkret goufe fir de Juni 81 Demanden accordéiert. Um Enn hunn der just 40 kuerz geschafft, esou dass manner wéi een Drëttel vum Personal effektiv betraff war.

D'Käschte fir de Chômage partiel louchen am Mee an am Juni an der Moyenne bei knapp 2,5 Milliounen Euro.