Aktuell ass e Asaz vum CGDIS zu Keespelt amgaangen, dat wéinst engem Feier an enger Hal.

Op Nofro huet de Spriecher vum CGDIS confirméiert, datt ee mat méi Ekippen op der Plaz am Asaz ass. De Rettungsekippe ass et gelongen, e Bus, deen an enger Hal Feier gefaangen hat, ze läschen. De CGDIS huet RTL confirméiert, datt keng Persoune blesséiert goufen.

D'Warnung fir d'Awunner aus der Ëmgéigend, fir d'Fënsteren an d'Dieren zouzeloossen, gouf opgehuewen.

Dësen Artikel gouf géint 13.30 Auer aktualiséiert.