Am Kader vun der Schoulrentrée huet d'Police verstäerkt Kontrollen op de Schoulweeër gemaach, dat vum 15. bis den 29. September an zitt elo de Bilan.

An deene gutt 2 Woche wieren 261 Protokoller wéinst ze héijer Vitess a 634 Protokoller wéinst falschem Parken ausgestallt ginn. 39 Erwuessener an 21 Kanner a Jonker waren net ugestréckt an 8 Kanner ënner 1,50 Meter hate keen adaptéierte Sëtz. D'Police appelléiert un all d'Participanten am Stroosseverkéier, och baussent der Rentrée op Kanner opzepassen a seng Vitess ronderëm d'Schoulen unzepassen.