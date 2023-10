De CGDIS mellt zwou Kollisioun, eng zu Rolleng an eng zu Hengescht, mat jeeweils engem Blesséierten.

Kuerz virun Hallefnuecht e Mëttwoch den Owend koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer zu Rolleng, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. Op der Plaz waren d'Ambulanciere vun Esch-Uelzecht an d'Pompjeeë vu Péiteng.

Zu Hengescht an der Haaptstrooss hat et dann en Donneschdeg de Moie kuerz viru 7 Auer tëscht zwee Autoe geknuppt. Och hei gouf et ee Blesséierten, nodeems d'Rettungsdéngschter vu Clierf gekuckt hunn.