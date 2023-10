Nach eng leschte Kéier goung et drëms, hir Visioun fir eng besser an nohalteg Welt un de Public bréngen.

An engem Stater Bistro hate sech quasi all déi sozialistesch Deputéiert, aktuell Ministeren a Spëtzekandidaten versammelt, fir nach emol z’erklären, fir wéi eng Politik ee steet. Ënner anerem déi zwee Parteipresidenten an déi national LSAP-Spëtzekandidatin koumen ze Wuert.

D'Paulette Lenert

Et misst een de soziale wéi den technologesche Fortschrëtt mat am Bléck hunn a mir mussen d'Leit mathuelen. Nei Usätz géinge gebraucht ginn. Et géing een optimistesch an d'Zukunft an net an d'Vergaangenheet kucken. Dobäi gouf e puer mol géint d’CSV gepickt, déi alles géif maachen, fir einfach nëmmen zréck an d’Regierung ze kommen. Et wier net Zäit fir konservativ Politik, sou d’Paulette Lenert.

