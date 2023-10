Der Regierung wier et wichteg, datt d'EU-Institutiounen zu Lëtzebuerg present sinn.

Dowéinst géif ee probéieren d'Aarbechts- an d'Logementskonditioune fir EU-Fonctionnairen attraktiv ze halen. An deem Kontext wieren och gemeinsam Gremie mat der EU an d'Liewe geruff ginn.

Tëscht Lëtzebuerg an dem Konkurrenz-Site Bréissel, géif et en Ënnerscheed vun iwwer 10,5% bei de Liewenskäschte ginn.

D'Iddie dowéinst e sougenannten "coefficient correcteur" anzeféieren, gouf bis ewell awer nach net zeréckbehalen.

Ma, d'Iddie vun enger Indemnitéit de Logement stéing am Raum.

De Grand-Duché schéngt awer op alle Fall interessant ze bleiwen: Waren et 2015 eng 12.000 EU- Fonctionnairen an Agenten hei am Land, sou sinn et der dëst Joer iwwer 14.000.

Alles dat steet an der Äntwert vum Ausseminister Asselborn op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.