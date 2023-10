Si sinn an de Primärschoulen, am Altersheem, an der Maison Relais um Strutzbierg an an der Gemeng vun der Forge du Sud installéiert.

Um Freidegnomëtten hunn d'Gemengeservicer mam Opbau vun de Walkabinnen an den eenzele Walbüroen ugefaangen. Och d'Walurne goufen op hir respektiv Plaz gestallt. Do virdrunner waren d'Portieren aus de Schoulen domadder beschäftegt, déi eenzel Klassesäll, déi als Walbüro ëmgebaut ginn, auszeraumen. D'Botzpersonal huet do virdrunner déi respektiv Säll nach eemol duerchgekiert. 12 Mann Personal si mat dësen Aarbechte beschäftegt, déi bis an de spéide Freidegowend undaueren. Um Samschdegmoie steet de Finissage um Programm. An de 29 Walbüroe gëtt nach eemol alles kontrolléiert op alles op senger Plaz steet. De Walbüro zu Diddeleng gëtt opgeriicht (6.10.23)