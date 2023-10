Summer wéi Wanter sinn d'Kanner de Gros vun der Zäit dobaussen an entdecken de Bësch an all senge Facetten.

Eng professionell Kannerbetreiung ass hautdesdaags aus eisem Alldag net méi ewechzedenken. Et gi privat a konventionéiert Betreiungsstrukturen. Zanter 2010 gëtt et zu Schëffleng eng Bëschcrèche. Hei zu Lëtzebuerg ginn et am Ganzen 10 Bëschcrèchen. Allerdéngs géifen ëmmer méi Gestionnairen iwwerleeën, op dëse Wee vu Kannerbetreiung ze goen. Zu Schëffleng an der Bëschcrèche kënnen eng 45 Kanner vun der Natur mat all senge Facettë profitéieren. Si sinn tëscht 2 a 5 Joer al. Eng 10 professionell Mataarbechter huet dës Crèche. D'Kanner däerfen ëmmer hallefdaags vun der Betreiung profitéieren. Op ass vu méindes bis freides. Den Interessi bei den Elteren un esou enger Form vu Betreiung wär grouss a géif ëmmer nach klammen. Dëst géif erklären, firwat d'Waardelëscht och deementspriechend grouss wär zu Schëffleng bei de Bëschzwergen.