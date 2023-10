Déi gréng hunn no dëse Chamberwalen, doduerch dass se 5 Sëtz verluer hunn, déi nächst Legislatur keng Fraktiounsstäerkt méi.

D'adr dogéint huet se no 14 Joer erëmgewonnen. Wat heescht et genee eng Fraktioun am Parlament ze sinn? Wéi eng Konditioune sinn domat verknäppt a wat fir Virdeeler bréngt et mat sech?

Wann een eng Fraktioun ass, also op d'mannst 5 Vertrieder am Parlament huet, bréngt dat gewësse Virdeeler mat sech. Engersäits finanzieller, mee awer och, wat d'Zuel vu Mataarbechter ugeet. Fir déi gréng bedeit dat lo Aboussen an Héicht vun honnertdausenden Euro pro Joer.

Déi Zuele misst een elo evaluéieren a kucken, wat dat fir d'Zukunft vum Parlamentsgrupp an d'Aarbecht vu just nach 4 Deputéiert bedeit, sou d'Co-Parteipresidentin vun déi gréng Djuna Bernard am RTL-Interview.

Ass een esou wéi zukünfteg déi gréng, d'Piraten an déi Lénk mat just engem bis 4 Leit an der Chamber vertrueden, gëllt een als Sensibilité politique. Am Verglach mat enger Partei mat Fraktiounsstäerkt huet een als Sensibilitéit manner Afloss op den institutionelle System vun der Chamber.

De Generalsekretär vun der Chamber, de Laurent Scheeck, erkläert, dass eng Sensibilitéit zum Beispill an der Presidentekonferenz just nach Observateur ass. Et ass ee kee Member vum Chamberbüro a well fir verschidden Instrumenter op d'mannst 5 Deputéierten-Ënnerschrëften néideg sinn, ass een op d'Ënnerstëtzung vun anere Parteien ugewisen.

Zwou politesch Sensibilitéite kënnen awer zesummen e Groupe technique forméieren, fir méi Rechter ze hunn an anescht finanzéiert ze ginn. Déi gréng géife momentan Vir- an Nodeeler vun esou engem Schrëtt analyséieren, wéilte sech mat der Decisioun awer nach Zäit loossen, esou d'Djuna Bernard.