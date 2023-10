Am Kader vum internationalen Dag fir d'Aarmut z'eliminéieren, huet de Statec hire Rapport iwwert d'Aarbecht an d'sozial Kohesioun presentéiert.

De Rapport géif dem Direkter vum Statec Serge Allegrezza no weisen, datt den Taux vum Aarmutsrisiko stagnéiert, jo souguer liicht erof geet. Och d'Inegalitéite géifen erofgoen - trotz sëllege Krisen an de leschten Joren. E puer vun de Constaten aus dem Rapport sinn déi, datt Lëtzebuerg eng digital Natioun gi wier, d'digital Kompetenzen d'Aarbechtswelt ëmmer méi dominéieren. Ronn 13% vun de Leit, déi hei am Land schaffen, waren zejoert dem Aarmutsrisiko ausgesat. Virun allem dovu betraff si Leit, déi an der Konstruktioun schaffen, an der Restauratioun, Santé a Commerce. E grousse Problem wier nach ëmmer fir vill de Logement. Dem Serge Allegrezza no wier et do net just d'Gefill vun de Leit, datt d'Präisser explodéieren, mee och wann ee géif moossen, wat d'Leit fir e Loyer oder Zënsen ausginn, hätt een d'Confirmatioun, datt dës extreem an d'Luucht gaangen sinn