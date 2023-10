Um CR122 an der Rue Rodenbourg zu Ouljen ass e Mëttwoch am Nomëtteg den Unhänger vun engem Trakter ëmgekippt. Dat huet d'Police géint 16 Auer matgedeelt.

Den Unhänger war an eng Dréchemauer gerannt, déi dobäi och beschiedegt gouf, an huet d'Strooss blockéiert, esou datt d'Streck wärend den Opraumaarbechten zou bleiwe misst. Géint 17.40 Auer huet d'Police matgedeelt, datt den Accident geraumt an d'Strooss nees op wier.