En Donneschdeg géint 14.15 Auer koum et op der N12 bei Eschduerf zu engem Accident, bei deem eng Camionnette sech op d'Säit geluecht huet.

An enger Rietskéier ass d'Camionnette vun der Strooss ofkomm, ass an e Gruef geroden a gouf doropshin ausgehiewelt.

De CGDIS mellt, dass eng Persoun blesséiert gouf. Den automateschen Noutruff-System "eCall" war ausgeléist ginn.

Géint 15.30 Auer gouf et dunn nach eng Kollisioun tëscht 2 Autoen zu Donkels an der Bastnicherstrooss. Hei blouf et beim Materialschued.