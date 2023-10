Kuerz no 17 Auer koum et op der N7, op der Héicht vu Lëpschent zu engem schroen Accident. De Rettungshelikopter huet mussen an den Asaz.

Wéi et ausgesäit, sinn hei zwee Gefierer frontal anenee gerannt. D'Strooss huet musse fir d'Opraumaarbechte komplett gespaart ginn. Géint 18.30 Auer ass d'Streck nees opgemaach ginn, ma um 19 Auer ass se nach emol fir Botzaarbechte gespaart ginn. D'Police réit, de Beräich ëm Lëpschent z'evitéieren. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Op der Plaz waren zwou Ambulanze vum Asazzenter Nordstad, d'Pompjeeë vu Buerschent an Housen, grad ewéi de Samu mam Rettungshelikopter vun Ettelbréck. Op Nofro hi krute mer vum CGDIS gesot, dass zwou Persoune schwéier blesséiert goufen.