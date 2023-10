E Freideg géint 17 Auer koum et zu engem Brand um Rez-de-chaussée vum Gebai.

Bei dësem Tëschefall zu Péiteng deit villes op e kriminellen Hannergrond hin. Op der Plaz war op Basis vu Analysen an Zeienaussoe festgestallt ginn, datt de Brand wuel geluecht gouf.

De presuméierten Täter konnt lokaliséiert a festgeholl ginn, dat deelt de Parquet mat. De Mann vu 26 Joer koum de Weekend virun den Untersuchungsriichter a gouf dono an Untersuchungshaft gesat.

Den Untersuchungsriichter huet eng Expertise ordonéiert, fir déi genee Ëmstänn ze klären.

D'Schreiwes vum Parquet



Communiqué du parquet de Luxembourg suite à l'arrestation de l'auteur présumé d'un incendie criminel vendredi dans le sud du pays. (30.10.2023)Le vendredi 27 octobre 2023, peu après 17h00, les secours ont été avertis d’un incendie à Pétange dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de 2 étages. Rapidement des doutes sont apparus quant à l’origine de l’incendie. Un agent de la police judiciaire, section enquêtes spécialisées a été appelé sur place et les premières constatations ont permis de conclure qu’il s’agissait bien d’un incendie volontaire. Des témoins ont pu donner des indices concernant l’identité de l’auteur présumé. Le parquet de Luxembourg a été informé et il a requis le juge d’instruction compétent de procéder à une information judiciaire et faire rechercher l’auteur présumé de l’incendie.

L’homme âgé de 26 ans a pu être localisé et arrêté rapidement par la police. Il a été déféré le samedi 28 octobre 2023 devant le juge d’instruction qui a décidé de décerner un mandat de dépôt (détention préventive) à l’encontre de l’auteur présumé du chef d’incendie criminel.

Sur réquisitoire du parquet, le juge d’instruction a entre autres ordonné une expertise afin de déterminer les causes et origines exactes de l’incendie.

Le principe de la présomption d’innocence est rappelé.