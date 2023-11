Den Aussen- a Immigratiounsminister war Invité um Plateau vum RTL-Journal.

Zënter enger Woch ginn zu Lëtzebuerg männlech Flüchtlingen, déi eleng sinn a schonn an engem aneren EU-Land Asyl ugefrot hunn, net méi an de Flüchtlings-Strukturen opgeholl a kommen op eng Waarde-Lëscht, sou wéi dat och schonn an der Belsch de Fall ass. Eng Decisioun, fir déi den Ausseminister vum Flüchtlingsrot schaarf kritiséiert gëtt. Grad zum Ufank vun der kaler Joreszäit géifen dës Flüchtlingen op der Strooss landen, bis dann eppes fir si fonnt géif.

"Wa mer net reagéieren, da gi mer an d'Mauer

Esou d'Ausso vum Jean Asselborn iwwert d'Decisioun primär Flüchtlingsfamillen an de Strukturen opzehuelen. Eng Ursaach fir dës Decisioun wier de Mangel vu Plazen an den Opfangstrukturen.

Zanter dem Summer géife vill Leit aus Italien op Lëtzebuerg kommen, déi eigentlech do schonn an der Prozedur wieren. Zum Deel géif et och zu Problemer vum Zesummeliewe kommen, esou de Jean Asselborn am RTL-Interview.

Op d'Situatioun am Noen Osten ugeschwat, sot de Jean Asselborn, dass d'Situatioun extrem ugespaant wier an et Länner géif ginn, déi d'Existenz vun Israel net unerkennen. Un der internationaler Gemeinschaft wier et, Léisungen ze fannen.