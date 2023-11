No der Allerhellegevakanz ginn d'Koalitiounsverhandlungen tëscht CSV an DP weider.

Déi 12 thematesch Aarbechtsgruppen hunn hir Aarbecht ofgeschloss. Vun e Méindeg bis e Mëttwoch kommen d’Delegatioune vun den zwou Parteien am Schlass zu Senneng beieneen.

Hannert de Kulissen heescht et, datt et bei de Steieren a bei der Educatioun nach déi gréissten Diskussioune gëtt. Dës Woch gëtt also weider verhandelt.

Am Laf vum Nomëtteg mécht de Formateur Luc Frieden dann och e kuerze Point-Presse. Dee kënnt der am Stream op RTL.lu suivéieren.