D'Inflatioun, d'Präisdeierecht, wäert dëst Joer hei am Land bei 3,8 Prozent leien an d'nächst Joer bei 2,6 Prozent.

De Statec huet en Dënschdeg seng Previsioune liicht no ënnen revidéiert. D'Zil vun der europäescher Zentralbank, fir bei 2% ze leien, kéint deemno hei am Land geschwënn nees erreecht ginn. Déi nächst Indextranche wäert et iwwerdeems am drëtten Trimester d'nächst Joer ginn, sou nach de Statec.