Zanter e Mëttwoch a bis de 15. Abrëll 2024 dauert d'Wanteraktioun. Si gëtt vun der ASBL Dräieck organiséiert.

Do derhannert stécht d'Croix-Rouge, d'Caritas an Inter-Actions. Zanter Januar 2021 gëtt et dës ASBL.

An der Moyenne kommen eng 90 Persounen an den Dagesfoyer. Iwwer 100 sinn et der, déi vum Nuetsfoyer profitéieren.

Wärend 150 Nuechte war ee fir déi betraffe Leit de leschte Wanter iwwer op.

Eng 100 Benevollen hëllefe wärend der Wanteraktioun.