Am Lokalen huet de CGDIS eng ganze Partie Tëschefäll gemellt. Am Ganze goufen bannent zwou Stonnen direkt dräi Leit ugestouss a verwonnt.

Dat an der Stad an der Lonkecher Strooss, beim Square Robert Brasseur an um Kierchbierg um Boulevard Konrad Adenauer.

Zu Bartreng an der Lëtzebuerger Strooss war et eppes no 18 Auer e Cyclist.

Tëscht der Rossmillen an Hengescht si géint 17.20 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm, grad esou géint 18.50 Auer tëscht Miersch an dem Rouscht. An direkt dräi Blesséierter gouf et bei engem Accident tëscht zwee Autoen géint 19.30 Auer tëscht Stadbriedemes an der Hëttermillen.