Wéi aus engem Schreiwes en Donneschdeg de Moien ervirgeet, wier een an der Héichwaasserzentral och elo an d'Phase de vigilance iwwergaangen.

An och bei MeteoLux huet een eng Alerte Jaune fir en Donneschdeg erausginn. Besonnesch fir de Süde vum Land géif alles op eng méiglech Iwwerschwemmungsgefor hindeiten. An dat bis e Freideg den Owend. Jee no Wiederkonditioun a besonnesch un der Musel soll een oppassen.

Zu Briedemes gëtt sech deemno eng liicht Iwwerschreidung vun de Peegelen erwaart mat enger Héicht vu 5,30 Meter, respektiv 4,52 Meter en Donneschdeg de Mëtteg zu Réimech. E Freideg wäerten d'Peegelen dann nees liicht erofgoen, woubäi eng nei Hausse um Weekend net auszeschléissen ass.

Op inondations.lu fënnt ee weider Detailer.