Um 12.15 Auer krut en Donneschdeg ee Chauffer op der Collectrice bei Keel/Diddeleng d'Leitplank ze paken. Et gouf derbäi ee Blesséierten.

Tëscht Béiwen an Noutem ass um 13.55 Auer een Auto an de Gruef gefuer. Derbäi gouf et och ee Verwonnten.