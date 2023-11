E Samschdeg den Owend krut d'Police e Fall vun haislecher Gewalt zu Beetebuerg gemellt, woubäi e Mann seng Partnerin soll geschloen hunn.

D'Police huet op der Plaz béid Persounen ugetraff. De Mann war onkooperativ a gouf op Uerder vum Parquet festgeholl. En hat um Sonndeg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter. Dobäi kënnt nach, dass e sech vun der Frëndin soll ewech halen.

Weider Police-Asätz

E Samschdeg den Owend gouf zu Waasserbëlleg en alkoholiséierte Mann gemellt, deen déi aner Gäscht an engem Lokal belästegt an och mat Géigestänn ronderëm sech geheie géif. Wéi d'Beamte bis op der Plaz ukomm sinn, war de Mann scho fort, e konnt awer kuerz drop an engem anere Lokal ugetraff ginn. Och do huet en d'Gäscht belästegt. E gouf opgefuerdert d'Lokal ze verloossen, wat en awer ignoréiert huet. E gouf doropshi vun de Poliziste matgeholl an duerft de Recht vun der Nuecht an der Ausniichterungszell verbréngen.

Dat selwecht Schicksal hat eng Fra an der Stad, déi an engem Lokal randaléiert huet. Si gouf och handgräiflech géintiwwer dem Sécherheetspersonal an huet ronderëm gebläert, wéi se d'Policebeamte bis gesinn huet.