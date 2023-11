D'Gemeng Parc Housen krut eegenen Aussoen no positive Feedback vun de Bierger, wéinst der neier Vitesslimitatioun duerch d'Houschter-Déckt.

De 14. November dierften déi meeschten Automobilisten, déi duerch d'Houschter-Déckt gefuer sinn, net schlecht gestaunt hunn, wéi se déi nei Uertsschëlder an Uecht geholl hunn. Zanter zwou Woche gëllt am Duerf laanscht d'N7 nämlech gréisstendeels eng Vitesslimitatioun vu 50 amplaz 70 Kilometer an der Stonn. Déi Mesure haten déi Responsabel vun der Gemeng Parc Housen scho länger gefuerdert, ma et soll net bei deem Schrëtt bleiwen.

Datt d'Maximalvitesse op 50 erofgesat gouf, war awer net d'Decisioun vun der Gemeng, mee vu Ponts et Chaussées, bei der N7 handelt et sech jo ëm eng Nationalstrooss. Op Nofro hin heescht et vu Ponts et Chaussées, datt een ab deem Moment, wou méi wéi zéng Haiser un eng Strooss grenzen, net méi vun engem Lieu-dit, mee vun enger Agglomeratioun schwätzt. Och op anere Plazen am Land sollen deemnächst Upassunge virgeholl ginn. Dem Houser Buergermeeschter Romain Wester no wier de Feedback vun den Awunner gréisstendeels positiv, ee klenge B-Moll wier awer, datt elo net op der ganzer Längt vun der Uertschaft Tempo-50 gëllt.

© Marc Hoscheid

Och d'Kommunikatioun wier net optimal gelaf.

"Mir versichen natierlech ëmmer de Leit, sou wäit wéi mir d'Informatiounen dann och hunn, am Virfeld, laang genuch am Virfeld, d'Informatiounen zu ginn. Dat maache mir iwwert eis sozial Medien, eisen Internetsite an eis Gemengen-App. Do war natierlech ee Malaise geschitt, datt mir réischt informéiert goufen, wéi d'Schëlder bis dohinner gesat goufen. Dat war net gutt an dat muss ee regrettéieren."

An de soziale Medie war behaapt ginn, kuerz nodeems d'Vitesse geännert gouf, wiere Radarkontrollen duerchgefouert ginn. Dem Romain Wester no huet d'Gemeng bei der Police nogefrot a vun do hätt et geheescht, datt ee weder eng Patrull dohi geschéckt nach ee mobile Radar opgestallt hat. Déi Gemengeresponsabel hoffen iwwerdeems, datt sech d'Fro vun der Vitesslimitatioun fir den Duerchgangstrafic iergendwann net méi stellt an d'Houschter-Déckt ee Contournement kritt. Et hätt ee schonn een Tracé am Kapp, dee wann ee vun Housen erfort a Richtung Süde fiert, riets laanscht d'Uertschaft féiert. Dee wéilt ee sech och net duerch eng Zone protégée Schlënnerdall futti maache loossen.

"Et muss ee ganz kloer soen, datt mir net géint déi Zone protégée Schlënnerdall sinn. Et ass wichteg, datt de Schlënnerdall déi Zone protégée kritt. Mee ursprénglech war virgesinn, datt d'Limitte vun där Zone protégée bis un déi jëtzeg N7, d'Ortsduerfaart vun der Houschter-Déckt, géinge reechen. An do hu mer eis am Gemengerot, souwuel an deem ale wéi an deem neie Gemengerot, ganz kloer dozou geäussert, datt dat net ka sinn."

Dono wier een neie Projet ausgeschafft ginn, deen de Bau vun engem Contournement erlabe géing. Virun e puer Méint hat d'Gemeng eng offiziell Demande fir eng Umgeeungsstrooss un d'Ponts et chaussées gestallt. De viregte Mobilitéitsminister François Bausch wier dem Projet vis-à-vis positiv agestallt gewiescht, et géing een hoffen, datt dat bei senger Nofollgerin Yuriko Backes och sou wäert sinn. Wat den Zäitplang ugeet, sou wier déi lokal Politik schonn zefridden, wann de Projet an dëser Legislaturperiod virugedriwwen an e manner laang wéi d'Umgeeung vun Housen dauere géif.