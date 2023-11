Enn 2018 gouf d'Finanzéierungsgesetz fir 133 Milliounen Euro gestëmmt. An obwuel de Chantier nach net richteg amgaangen ass, geet dës Zomm net méi duer.

Eng Rei Renovatiounsprojeten zu Lëtzebuerg kruten iwwert déi lescht 3 Joer Verspéidung, respektiv Budgeten hu missen nei ugepasst ginn, well dës net méi agehale konnte ginn. Dozou gehéiert elo och den Domaine Thermal zu Munneref. Enn 2018 gouf d'Finanzéierungsgesetz fir 133 Millioune gestëmmt. D'Gebailechkeeten zu Munneref gehéieren nämlech dem Staat. 5 Joer méi spéit steet fest, et muss nach emol zolidd nogebessert ginn.

De Chantier huet nach net richteg ugefaangen a scho steet fest: d'Käschte fir d'Moderniséierung vum Kur- a Wellness-Zenter ginn ëm 57 Millioune Euro an d'Luucht. Schold ass de Bau-Index. D'Aarbecht- a virun allem d'Material-Käschte sinn déi lescht Joren immens geklommen.

"Mir sinn nach ëmmer am Kader vum Gesetz. Mä mir hunn effektiv Retarde kritt, engersäits well de Chantier ganz komplex ass. En ass och e bësse komplex, wat eis eege Schold ass, well mir eis engagéiert hunn, kee vun eisen 320 Mataarbechter wärend dem Chantier ze entloossen.", erkläert de Paul Hammelmann, de President vum Verwaltungsrot Domaine Thermal et de Santé Mondorf.

D'Therm ganz oder just partiell zouzemaachen, wier keng Optioun a géif de Patienten am klineschen Deel an och der ekonomescher Situatioun vun der Regioun schueden. Heescht de Chantier muss a sëllege klengen Etappen ëmgesat ginn.

"Et sinn aktuell méi kleng Annex-Aarbechten amgaangen. Et gëtt e bëssen um Elektresch geschafft. Et gëtt scho preparéiert, fir wa mer da sollten d'Autorisatioun, fir ze bauen, kréien.", esou de Pierre Plumer, de Generaldirekter vum Domaine Thermal et de Santé Mondorf.

Déi feelt nach. Obwuel d'Gesetz vun Abrëll 2020 de Start vun de Renovatiounen erlaabt. Dobäi komme juristesch Problemer wéinst dem Parking. Virun allem dës retardéieren de Startschoss vum Chantier. An Zäit am Bausecteur kascht bekannterweis Geld. Et géif u guddem Wëlle feelen, esou déi Responsabel vu Munneref.

"Et ass esou, datt d'Administration des bâtiments publics de maître d'oeuvre wëll sinn. Mir hu virun enger gewëssener Zäit, well mer wossten, datt Problemer wieren, den Hotel ënnert eiser Regie scho mol frësch gemaach. E gudden Deel dovunner. Den Hotel ass elo bannen an der Rei. Mee baussen muss elo nach geschafft ginn. Wa mir et op Privat-Initiativ gemaach hätten, wiere mer schonn hallef fäerdeg.", esou de Paul Hammelmann.

Original ginn et Thermen zanter 1847. Dat aktuellt Gebai, dat Enn den 80er Joren entstanen ass, weist awer Altersschwächten. Och d'Haustechnik wier net méi um aktuelle Stand, esou de Generaldirekter.

"Déi gréisste Baustell gëtt definitiv d'Gebai, wou d'Kuer dran ass, well dat an de leschte 40 Joer wierklech guer net ugepaakt ginn ass. Dat geet bis zum Daach. Dat sinn alles flaach Diech, déi haut net méi aktuell sinn a wierklech komplett mussen ersat ginn. Och d'Piscine-thermale ass e grousse Problem. Se ass äusserlech tipptopp an der Rei. Mee ënnendrënner sinn d'Fundamenter duerch d'Thermalwaasser gerascht. Dat muss alles erausgerappt an nei gemaach ginn."

D'Gebaier gi quasi ausgehielegt. D'Fassad awer bleift bestoen. De Bau-Stil: Brutalismus soll erhale bleiwen a gëllt als typescht Beispill fir d'Architektur zu Lëtzebuerg aus den 80er Joren.