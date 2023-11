Ginn et Limitten, wéi vill Pausen een dierf maachen? A wisou gëtt net all Paus bezuelt? D'Kolleege vum RTL Infos hunn dat nogefrot.

Egal wou ee schafft, et begéint ee déi verschiddenste Zorte vu Mataarbechter. Kuckt ee sech d'Sujete vun de Pausen un, ginn et och do déi verschiddenste Mataarbechter: Déi eng, déi quasi de ganzen Dag schaffen an och hiert Iessen am léifste virum Computer oder am Atelier zousechhuelen oder déi aner, déi all Situatioun notzen, fir Paus ze maachen, vu Kaffispausen, iwwer Zigarettepausen bis hin zu enger klenger Paus, fir eng Episod vun enger Serie op Netflix ze kucken oder um Handy zocken. An da ginn et nach déi, déi der Meenung sinn, datt hire Patron hinnen hir Pausenzäit klaut.

Mä wat huet een iwwerhaapt ze gutt?

D'Gesetz gesäit vir, datt eng Persoun, déi méi wéi 6 Stonnen um Stéck schafft, eng Paus ze gutt huet. Ob déi bezuelt ass oder net, dat hänkt vum Kollektivvertrag, dem interne Reglement oder esouguer vum eegene Kontrakt of. Wéini a wéi déi Paus geholl gëtt, hänkt vum Beruff vum Salarié of, e Buschauffer zum Beispill ka seng Mëttesstonn net einfach esou wärend sengem Tour maachen, wärend eng Persoun um Büro do däitlech méi flexibel ass.

Och, ob eng Paus bezuelt muss ginn oder net, ass vum Gesetz gereegelt, well e Patron ebe just dierf eng netbezuelte Paus pro Dag berechnen, wann den Aarbechtsdag vu sech aus méi Pause virgesäit. Domadder wëll de Gesetzgeber evitéieren, datt Salariéen ze laang Schaffdeeg hunn.