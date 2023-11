Zwee Mol hat et um Méindeg am spéiden Nomëtteg respektiv fréien Owend gebrannt. An da koum nach een Accident mat engem Blesséierten dobäi.

Tëscht der Gréiwelsser Barrière a Leideleng-Gare krute sech e Méindeg kuerz no 18 Auer zwee Ween ze paken, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Am Asaz waren d'Ekippe vu Mamer. Géint 18.30 Auer waren d'Ekippen aus der Fiels, vun Iechternach, Waldbëlleg a Konsdref op e Brand vun engem Haus op Waldbëlleg geruff ginn. Heibäi gouf eng Persoun verwonnt. Da mellt de CGDIS nach e Feier an engem Keller um Briddel, bei deem d'Rettungsdéngschter vu Mamer, Lëntgen a Koplescht op der Plaz waren. Hei blouf et awer beim Materialschued.