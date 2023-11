D'BEI huet eng Ëmfro an Europa gemaach, déi de Klimawandel an d'Transitioun an de Fokus gesat huet.

Et ass schonn déi sechste Kéier, datt d'BEI eng Ëmfro ëm de Klimawandel duerchgefouert huet. Dëst Joer war dëst am August a September. Fir dës Ëmfro goufen iwwer 30.000 Leit aus der EU, den USA, China, Indien, Japan, Groussbritannien, de Vereenegten Arabeschen Emirater, Kanada a Südkorea befrot.

D'Majoritéit vun de befrote Lëtzebuerger sinn der Meenung, datt d'Klima- an Ëmweltproblemer, nieft der permanenter Hausse vun de Liewenskäschten, zu de gréissten Erausfuerderunge fir de Grand-Duché gehéieren.

Dräi Véierel vun de Befrote sinn der Meenung, datt den Iwwergang zu enger klimaneutraler Ekonomie just dann dierf gemaach ginn, wann am selwechten Ament d'Ongläichheete bekämpft ginn. Datt Lëtzebuerg och Länner, déi keng Schold um Klimawandel hunn, finanziell entschiedege sollen, dofir war d'Majoritéit vun de Befroten. Zwee Drëttel vun hinnen hu sech dann och dofir ausgeschwat, datt Subventiounen a Steiererliichterunge fir Entreprisen, déi am Fluchverkéier aktiv sinn respektiv staark op fossil Brennstoffer zeréckgräifen, sollen ofgeschaaft ginn.

Méi Steieren, fir de Schwaachen an der Gesellschaft ze hëllefen

Sollt e Changement op méi gréng Energie kommen, wäerten och d'Bierger dat an hirem Portmonni spieren, haaptsächlech Leit mat wéineg Akommes wäerte staark dovu betraff sinn. Dofir dierf esou e Schratt ronn 77 Prozent vun de befrote Lëtzebuerger no just da gemaach ginn, wann och d'Ongläichheeten an der Gesellschaft bekämpft ginn.

Knapp méi wéi d'Hallschent vun de Befrote wieren dann och bereet, am Kampf géint de Klimawandel méi Akommessteier ze bezuelen, fir esou de Stéit, déi net esou gutt gestallt sinn, ënnert d'Äerm ze gräifen. 43 Prozent vun hinne wiere bereet, ee bis zwee Prozent méi ze bezuel, all Zéngte géif esouguer tëscht 5 an 10 Prozent méi ginn. Méi Leit wieren awer bereet, aner Steieren, wéi zum Beispill eng Steierhausse op Pëtrolsproduiten, a Kaf ze huelen.