Wéi d'Police mellt, koum et kuerz no 12 Auer zu engem Accident op der Kräizung vum CR132 bei Bruch/Biwer an der N14 vu Weydeg aus kommend.

Op der Kräizung hat et tëscht enger Camionnette an engem Auto geknuppt. Och d'Verkéiersschëlder goufe beim Accident beschiedegt.

E weideren Accident gouf et géint 13.23 Auer um CR153 zu Méideng, wou en Auto géint e Bam geknuppt ass, awer kee blesséiert gouf a kuerz viru 15 Auer an der Rue de Luxembourg um Briddel, wou en Auto an eng Mauer gerannt ass. Eng Persoun gouf hei blesséiert.

Kollisioune mat all Kéiers zwee Gefierer gouf et dann och um 15.17 Auer an der Lëtzebuergerstrooss zu Fréiseng mat zwee Blesséierten a géint 16.07 an der Rue Jean Jaurès zu Diddeleng mat engem Blesséierten.