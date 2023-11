D‘Subventiounen, déi mam Klimabonus agefouert goufen, bleiwe bestoen. D'temporär Haussen, déi an der Kris dobäi koumen, falen ewech.

Eigentlech leeft de Gros vun den Hëllefen esouguer bis Enn 2025 weider. Dorënner falen esouwuel energeetesch Renovatiounen, wéi Photovoltaik-Anlagen an och d'Ersetze vun alen Heizungen.

"D'Klimabonus-Aide goufen 2022 agefouert a wäerten och generell bis 2025 weiderlafen. An déi betreffen am Fong déi ganz Bandbreet vun der Transition énergétique. Energeetesch Renovatiounsprojeten sinn do dran, awer och Anlagen-Technik, dat heescht Heizung, Lëftung, Produktioun vun erneierbaren Energien", erkläert den Direkter vun der Klima-Agence Fenn Faber.

Konkret bedeit dat, dass bis Enn dës Joers nach bis zu 65,2 % vun de Käschte fir eng Photovoltaik-Anlag kënne subventionéiert ginn, wann ee bis Enn dëst Joer en Devis dofir ënnerschreift. Duerno ginn awer ëmmer nach bis zu 50 % vun de Käschte vum Staat subventionéiert.

Och d'Hëllefe fir energeetesch Renovatiounen si bis Enn dës Joers 25 % méi héich ewéi duerno. Fir dës nach ze kréien, brauch ee virum 31. Dezember en Accord de principe. Dës Aide gi jo op de Metercarré gerechent an hänken dovun of, wat wéi isoléiert gëtt. Si lafen och nächst Joer nach weider.

Wie seng al Heizung duerch eng nohalteg Alternativ ersetzt, kritt bis Enn dës Joers nach 50 % vun de Käschte vum Staat erëm. Duerno sinn et erëm 30 %. Och hei gëllt den Datum vum ënnerschriwwenen Devis.

Déi steierlech Avantagen, wéi déi reduzéiert TVA vun 3 % op Photovoltaik-Anlagen an dat, wat een duerno beim selwer-produzéierte Stroum vun de Steiere kann ofsetzen, lafen nach bis Enn d'nächst Joer, betount déi Responsabel fir de Berodungsservice vun der Klima-Agence Sarah Juchems.

Um Site vun der Klima-Agence kann ee simuléieren, wéi vill Hëllefen ee fir säi Projet ka kréien.

Am Summer sollten d'Aidë fir Elektrobornen doheem installéieren ze loossen u sech ophalen. Ma genee wéi eng sëllegen aner Subventiounen sinn och dës verlängert ginn. Bis Enn 2024 kënne Privatleit dës nach ufroen, egal ob si an engem Eefamilljenhaus oder enger Residence wunnen. Et ass awer net egal, wéi eng Borne een do installéiert.

"D'Elektrobornen doheem gi subventionéiert bis 11 Kilowatt. Dat ass u sech och dat, wat doheem duergeet, fir ze lueden. Do hänkt een den Auto am Prinzip iwwert e puer Stonnen un. Alles wat doriwwer erausgeet, ass net fir en Eefamilljenhaus respektiv fir doheem geduecht", erkläert d'Sarah Juchems vun der Klima-Agence.

Wat de Staat bäileet, hänkt dann och dovun of, wéi ee Modell u Borne ee wëll hunn. Fir déi klassesch einfach Bornen iwwerhëlt de Staat 50 % vun de Käschten, mat engem Maximum vu 750 Euro.

"Da kann een awer och eng intelligent Borne huelen, déi dann och verschidden technesch Konditioune respektéiere muss. Do ass dann d'Primm bis zu 1.200 Euro. An de Residenzen ass et esou, dass do eng intelligent Borne d'office muss installéiert ginn. An da gëtt et nach eng aner Borne, déi an engem Lastenmanagement installéiert ka ginn. Do ass d'Primm nach e Stéckelche méi héich am Kader vun de Residenzen", esou d‘Sarah Juchems weider.

