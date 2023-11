De Kaméidi a Stëbs vun hirem groussen Noper ArcelorMittal hätt déi leschte Jore staark zougeholl.

Virun allem nuets wär et mat Momenter extrem haart. D'Limitt vum Kaméidi nuets géif fir dat ganzt Wierk bei 45 Dezibel leien.Wat de Kaméidi vum Wierk um Belval ugeet, ass nuets e maximale Wäert vu 45 Dezibel erlaabt. Dëse Wäert géif reegelméisseg iwwerschratt ginn, sou rose Bierger aus dem Brucher Quartier. Si hunn iwwer e puer Deeg d'Wäerter selwer gemooss an déi louchen dacks iwwer 60 a 70 Dezibel. U Schlof wär do net ze denken.

Bei ArcelorMittal huet ee mat enger Mail op eis Nofro iwwer des Problematik geäntwert. Déi Responsabel vum Lëtzebuerger Stolproduzent verweisen op Enn Januar 2024. Bis dohinner wiere wichteg Reuniounen ofgeschloss an et wéilt een dowéinst net virun de Won sprangen.

Hei de ganze Statement vun ArcelorMittal

« Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’une gouvernance (plus exactement, sur la réactivation d’une gouvernance qui existait mais qui a été suspendue à l’époque du Covid), pour discuter avec nos parties prenantes (communes, association de riverains) sur le sujet des nuisances évoquées.

Chaque remontée des riverains fait l’objet d’une investigation afin d’identifier et répertorier les évènements concernés, et donne lieu à une réponse écrite qui indique les mesures correctives déjà implémentée par le passé, celles que nous pouvons apporter dans un délai rapide, et celles qui demandent une analyse plus approfondie.

Une réunion de travail est déjà programmée fin janvier avec les représentants du quartier Bruch, l’AEV, et la Commune. Nous travaillons également en parallèle sur des solutions à long terme et des plans d’atténuation de ces impacts.

Pour ces raisons, et parce que nous souhaitons réserver la primeur des discussions avec ces parties prenantes, nous préférons attendre la tenue de cette réunion fin janvier avant une prise de parole publique ».