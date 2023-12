Wéi den 112 mellt, hat et vun en Donneschdeg op de Freideg 3 Mol op eise Stroosse geknuppt. Am ganze goufe 4 Persoune bei den Accidenter blesséiert.

Kuerz no 17 Auer en Donneschdeg waren zu Éiter zwee Automobilisten net mat hire Gefierer laanschtenee komm. Déi blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsdéngschter aus der Stad a vu Mutfert versuergt.

Zwee Blesséierter gouf et da kuerz virun 19 Auer, nodeems zu Schëndels en Auto an e Bam gerannt ass. D'Ambulanciere vu Lëntgen an d'Pompjeeë vu Koplescht a Miersch waren op der Plaz.

D'Rettungsekippe vun Esch, Monnerech a Leideleng waren iwwerdeem géint 2 Auer an der Nuecht op en Accident op der A4 op der Héicht vu Steebrécken geruff ginn. Hei war en Chauffer mat sengem Auto an d'Leitplank gerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.