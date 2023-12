Wärend et bei de Recetten eng liicht Hausse gouf, sinn och d'Depensen eropgaangen.

D'Kris um Logementsmarché mécht sech an de Staatsfinanze bemierkbar. D'Taxe vum Enregistrement sinn am Verglach mat 2022 bis Enn Oktober ëm méi wéi d'Hallschent agebrach. Dat geet aus den aktualiséierten Zuelen ervir, déi de Finanzminister Gilles Roth e Freideg den zoustännege Chamberkommissioune matgedeelt huet.

Bis den 31. Oktober koumen ronn 205 Milliounen Euro un Droits d’enregistrement eran. Dat lescht Joer waren et ëm déi selwecht Zäit 421,5 Milliounen Euro. D’Recettë vum Staat sinn awer alles an allem am Verglach mam Virjoer ëm 7,2 Prozent an d’Luucht gaangen op 20,7 Milliarden Euro.

Ma och d'Depense sinn ënnert anerem wéinst de Krisemesuren ëm 15,4 Prozent op op 21,4 Milliarden Euro geklommen. Den Defizit vun der ëffentlecher Hand louch deemno bei 629 Milliounen Euro.