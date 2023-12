Obwuel a puncto Sécherheet ëmmer nees iwwert d'Stater Gare geschwat gëtt, ginn et och aner Quartieren, wou Strofdote passéieren.

Abréch an der Uewerstad / Reportage Marc Hoscheid

Zanter Längerem gëtt zu Lëtzebuerg deels kontrovers iwwert d'Thema Sécherheet diskutéiert. Am Fokus steet dobäi dacks d'Stad a virop d'Gare. Ma och an anere Quartiere kënnt et zu Strofdoten. Sou ass beispillsweis d'Zuel vun den Infraktiounen an der Uewerstad an de leschte Jore signifikant geklommen. Dovunner betraff ass och de Patron vun enger Partie Caféen an Restauranten, deen elo Alarm schléit.

Siwe Mol wier dëst Joer an zwee vu senger Etablissementer agebrach ginn. Dräi Mol an eent an der Rue du Nord a véier Mol an eent um Fëschmaart. Am Fall vun deem zweete Lokal weisen d'Biller vun der Iwwerwaachungskamera, wéi den Täter bei engem vun den Abréch, nodeems en eng Fënster ageschloen huet fir eranzekommen, ganz entspaant duerch de Café hannert de Comptoir trëppelt. Wéi no 30 Sekonnen den Alarm ugeet, aféiert e sech a leeft fort. Den Albane Abdele ass de Besëtzer vun de concernéierten Etablissementer a mëttlerweil nawell zimmlech frustréiert.

"Et ass wierklech nerveg. Mir hunn d'Gefill, datt et zu Lëtzebuerg keng Sécherheet gëtt. Déi Leit briechen hei an, well se dervun ausginn, datt se net erwëscht ginn. Mir hoffen, datt sech duerch déi nei politesch Situatioun eppes ännert."

Wat de komplette Schued ugeet, sou géif schonn eng nei Fënster all Kéiers méi wéi 1.000 Euro kaschten. Dobäi kéimen eng Partie Fläsche Gedrénks an een iPad. Aus Angscht, datt d'Assurance d'Primmen an d'Luucht setze kéint, hätt hien ëmmer alles aus eegener Täsch bezuelt. D'Situatioun kéint senger Meenung no nëmme verbessert ginn, wa méi Polizisten am Zentrum vun der Stad patrulléiere géingen. Eng Fuerderung, mat där hie bei der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer op oppen Ouere stéisst. Dat géing d'Statistik vun den Infraktioune beleeën.

"Zum Beispill dee ganzen ieweschten Deel vun der Uewerstad, do waren 2021 1.741 Infraktiounen, 2022 waren et der schonn 2.627. Dat sinn Zuele vun der Police, net vun eis, well mir kréien dat jo mol net gesot. Et ass och net normal, fannen ech op alle Dall, datt de Buergermeeschter net matgedeelt kritt, wann iergendwou eppes Schlëmmes geschitt."

Op RTL-Nofro deelt d'Police iwwerdeems mat, datt et an deenen éischten zéng Méint vun dësem Joer an der Policeregioun Capitale, also d'Stad plus Hesper, 280 Abréch a bewunnte Gebaier a ronn 220 Abréch an onbewunnte Gebaier gouf. Dat wier par Rapport zu 2022 ee Réckgank vun zéng Prozent. 320 Mol gouf a Garagen oder Kellerraim agebrach, dat ass eng Hausse vu 45 Prozent. Abréch a Caféen a Restaurante géing een éischter seele verzeechnen. Am September hätt ee grad emol eng hallef Dose Fäll gemellt kritt. D'Zuele vun deenen eenzele Quartiere géing een iwwerdeems net kommunizéieren.