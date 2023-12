Um Méindeg kënnt den Ëmweltminister Serge Wilmes, en Dënschdeg de Minister Claude Meisch an d’Educatiounskommissioun.

E Mëttwoch geet et, mat der zoustänneger Ministesch Martine Deprez, ëm d’Gesondheet an d’Securité Sociale. Mëttes kënnt den Aarbechtsminister Georges Mischo an déi respektiv Kommissioun.

En Donneschdeg ass d’Landwirtschaft mat der Martine Hansen un der Rei. Mëttes de Logement an d’Landesplanung mam Claude Meisch.

Um Méindeg kënnt dann och den Ausseminister Xavier Bettel fir en Austausch bei d’Deputéiert an den Ëmweltminister Serge Wilmes kënnt jo an déi zoustänneg Kommissioun. Do geet et nieft dem Koalitiounsaccord och ëm déi Lëtzebuerger Positioun en Vue vun der Weltklimakonferenz.

D’Deputéiert Paul Galles a Franz Fayot ginn iwwregens fir d’Chamber op Dubai.