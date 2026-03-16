RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Veterinärs- a LiewensmëttelverwaltungHaaptmesurë géint d'Vullegripp ginn opgehuewen

RTL Lëtzebuerg
Wärend verschidde Recommandatiounen a Kraaft bleiwen, ginn d'Haaptmesurë vun der Preventioun géint d'Vullegripp opgehuewen.
Update: 16.03.2026 15:17
© Archiv

Wéi et vun der Veterinärs - a Liewensmëttelverwaltung heescht, hätt d’Situatioun am Land mam Bléck op d’Vullegripp positiv evaluéiert. Aus deem Grond géif een Haaptmesuren, déi am Kampf géint dës Gripp agefouert goufen, elo ophiewen.

Doduerch fält ënner anerem de Verbuet vun Astellungen, Foiren oder Mäert, wou Gefligel gewisen oder verkaf gëtt, ewech. Och dierfen d’Déieren nees dobausse gehale ginn a mussen net an zouene Raim bleiwen.

Et bleiwen awer verschidde Recommandatioune weider en Place, esou zum Beispill soll de Kontakt mat wëlle Vulle limitéiert ginn. D’Alva réit och generell, datt d’Leit weider virsiichteg sinn.

D’Schreiwes vun der Alva

Am meeschte gelies
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Nächste Weekend
Vum Feld op de Glacis - 5. Editioun vum "Bauerenhaff an der Stad"
Fotoen
8. Etapp Paris-Nice
Schlussvictoire fir de Jonas Vingegaard, Lenny Martinez wënnt déi lescht Etapp
Video
2
Invité vun der Redaktioun (16. Mäerz) - Samir Djennas
"Mir brauche méi Personal fir d'Sécherheet ze garantéieren"
Video
Audio
6
Weider News
Diabetes an Obesitéit
Neie Projet soll Wiessel ewech vum Kannerdokter erliichteren
Video
Fotoen
0
Figur net bezuelt
Police stellt Fra, déi zu Mäerzeg Hondsstatu geklaut huet
Mat engem Messer menacéiert
E Fall vun haislecher Gewalt tëscht enger Koppel zu Déifferdeng
Ronn 380 Mol den Dag schellt beim 113 den Telefon.
15 Minutte bis beim 113 opgehuewe gouf?
Bei Urgence op kee Fall den Appell ofbriechen, esou d’Police
Um Sonndeg
D'Police mellt Abréch zu Ettelbréck an zu Duelem
OBGL an LCGB zefridden
Entreprisë mat Kollektivverträg a méi héije Salairen däerfe bei ëffentlechen Ausschreiwunge favoriséiert ginn
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.